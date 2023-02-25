ABD'de video oyun cihazını elinden alan kadın öğretmeni darbeden öğrenci gözaltına alındı Güncel Haberler NEW ABD'nin Florida eyaletinde, sınıfta elinden video oyun cihazını alan öğretmeni bilincini kaybedene kadar darbeden lise öğrencisi gözaltın alındı. NEW ABD'nin Florida eyaletinde, sınıfta elinden video oyun cihazını alan öğretmeni bilincini kaybedene kadar darbeden lise öğrencisi gözaltın alındı. Alınan bilgiye göre olay, eyaletin Palm Coast şehrindeki Matanzas Lisesinde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan okul güvenlik kamerası kayıtlarında, 1.98 metre boyunda, 122 kilogram ağırlığında olduğu belirtilen 17 yaşındaki siyahi öğrencinin, okulun salonunda kadın öğretmene saldırdığı görüldü. Öğretmeni yere savuran öğrencinin, daha sonra vücudunu değişik yerlerinden tekmelediği ve başına en az 15 kez yumruk attığı video kaydına yansıdı. Kısa süre içinde gerçekleşen olaya okulun diğer çalışanları koşarak müdahale ederek, öğrenciyi kenara çekti. Baygın şekilde hastaneye kaldırılan öğretmen tedavi altına alınırken öğrencinin de polis tarafından gözaltına alındığı ifade edildi. Öğretmenin hayatı tehlikesinin bulunmadığı, öğrencinin de ağır darp suçlaması ile çocuk kategorisinden yargılanacağı bildirildi. Güncel Kaynak: AA / Islam Doğru Amerika Birleşik Devletleri Florida Güncel Haberler

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