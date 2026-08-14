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UnitedHealthcare CEO suikastında itiraf

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UnitedHealthcare CEO'su Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione, Manhattan'daki mahkemede federal takip suçlamalarını kabul etti ve cinayeti itiraf etti. Avukatları, çifte yargılanmama ilkesiyle eyalet iddianamesinin düşürülmesini istiyor.

NEW ABD'nin önde gelen sağlık sigortası şirketlerinden UnitedHealthcare'in Üst Yöneticisi ( Ceo ) Brian Thompson'ı öldürmekle suçlanan Luigi Mangione'nin, hakkında yöneltilen federal "takip" suçlamalarını kabul ettiği bildirildi.

UnitedHealthcare CEO'su Thompson'ı öldürmekle suçlanan Mangione, Manhattan'da hakim karşısına çıktı.

Yatırımcı gibi davranarak UnitedHealthcare'den bilgi topladığını ve Thompson'ın katılacağı konferansın yerini tespit ettiğini belirten Mangione, kendisine yöneltilen federal "takip" suçlamalarını kabul etti.

Omurgasındaki hasar nedeniyle "yıllarca şiddetli ağrılara katlandığını ve sağlık sigortası sistemindeki engelleri aşmaya çalıştığını" kaydeden Mangione, "4 Aralık 2024 sabahı Thompson'ı (silahla) vurdum ve öldü." ifadesini kullandı.

Federal düzeydeki davada kendisine yalnızca "takip" suçu isnat edilen Mangione'nin, gelecek ay "cinayet" suçlamasıyla eyalet mahkemesine çıkması bekleniyor.

Öte yandan Mangione'nin avukatları, aynı suçtan iki kez yargılanmama ilkesini baz alarak, eyaletteki iddianamenin feshedilmesi için çabalarını sürdürüyor.

Mangione'nin alacağı cezanın 18 Aralık'ta düzenlenecek duruşmada belli olması bekleniyor.

Sağlık sigortası şirketi CEO'suna saldırı

ABD'de UnitedHealthcare'in CEO'su Brian Thompson, 4 Aralık 2024'te New York'un Manhattan ilçesinde bir konferans için geldiği otele girerken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti.

New York Emniyet Müdürü Jessica Tisch, polise yapılan ihbar üzerine, restoranda yemek yediği sırada gözaltına alınan ve üst aramasında silah susturucusu ve sahte kimlikler bulunan şüphelinin, Maryland eyaleti doğumlu, Hawaii eyaletine kayıtlı 26 yaşındaki Luigi Mangione olduğunu bildirmişti.

New York Polis Departmanı başdedektifi Joseph Kenny de Mangione'nin üzerinden "hayalet silah" denilen 3D yazıcıyla yapılmış bir silah, susturucu ve sağlık sigorta şirketine yazılmış 3 sayfalık bir metin çıktığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA
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