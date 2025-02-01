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ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

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ABD'nin Philadephia şehrinde hasta bir çocuğu taşıdığı öğrenilen ambulans uçak, bir alışveriş merkezinin yakınına düştü. Uçağın içinde 6 kişi olduğu açıklanırken, kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor.

ABD'nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha saha sahne oldu.

KALKIŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06'da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ

Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor. Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.

Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

nasıl bir ülke bu abd arkadaş, her gün yeni bir skandal. iyi ki Türkiye'de yaşıyoruz

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Haber YorumlarıÖzgür Çocuk:

Hiç kimse emniyette değil

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