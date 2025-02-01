ABD'de bir uçak kazası daha! Yerleşim yerine düştü, çok sayıda ölü var

ABD'nin başkenti Washington D.C yakınlarında meydana gelen ve 67 kişinin hayatına mal olan uçak kazasının yankıları sürerken, ABD bir uçak kazasına daha saha sahne oldu.

KALKIŞ SIRASINDA DÜŞTÜ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre, Kuzeydoğu Philadelphia Havaalanı'ndan saat 18.06'da havalanan ve Missouri eyaletindeki Springfield-Branson Ulusal Havaalanı'na giden Learjet 55 tipi bir uçak kalkıştan yaklaşık 30 saniye sonra, 487 metre yükseklikte radardan kayboldu.

YERLEŞİM YERİNE DÜŞTÜ

Kısa süre sonra Philadelphia şehrinde bulunan bir yerleşim bölgesine düşen uçak bölgede yangınlara neden olurken, olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

ÇOK SAYIDA CAN KAYBI OLDUĞU BELİRTİLİYOR

Kazada çok sayıda can kaybı ve yaralanan olduğu belirtiliyor. Ancak yetkililer henüz sayı vermiyor. Uçağın düşme anı çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Bölge itfaiyesi ihbar üzerine yangına müdahale etti. Eyalet polisi ise kaza bölgesindeki vatandaşları tahliye ederek bölgeye yaklaşılmaması uyarı yaptı.

Özel uçağın kuzeydoğu Philadelphia havalimanından kalktığı ve rotasının Missouri olduğu belirtiliyor. Düşme nedeni ise henüz açıklanmadı.