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ABD'de sistem arızasını gideren American Airlines uçuşlarına yeniden başladı

ABD'de sistem arızasını gideren American Airlines uçuşlarına yeniden başladı
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WASHINGTON, 29 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li havayolu şirketi American Airlines, bilgi teknolojisi sistemlerinde yaşanan kısa süreli arızanın ardından salı günü akşam saatlerinde uçuşlara yeniden başladı.

WASHINGTON, 29 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li havayolu şirketi American Airlines, bilgi teknolojisi sistemlerinde yaşanan kısa süreli arızanın ardından salı günü akşam saatlerinde uçuşlara yeniden başladı.

American Airlines sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Sistemler yeniden çevrimiçi oluyor ve uçuşlar yeniden başlıyor. Ekiplerimizin sorunu çözmesi için uçuşları geçici olarak askıya almıştık" ifadelerini kullandı.

Havayolu şirketi, bilgi teknolojisi sisteminde yaşanan arızanın, bazı sistemlerinin bağlantısında kesintiye yol açması üzerine ülke çapındaki uçuşlarını geçici olarak askıya almıştı.

ABD Federal Havacılık İdaresi de aynı gece yaptığı açıklamada, sistem genelinde yaşanan bilgi teknolojisi arızası nedeniyle havayolu şirketinin ülke genelindeki tüm uçuşlarının askıya alındığını duyurmuştu.

ABD'de uçuşlar ve bagaj tazminatı konusunda yasal teknolojik hizmetler sağlayan AirAdvisor şirketinin verilerine göre American Airlines, toplam yolcu hacmi ve günlük uçuş sayısı bakımından ABD'deki en büyük havayolu şirketi konumunda.

Kaynak: Xinhua
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