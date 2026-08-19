Graham'ın Kız Kardeşi: Ulusal Güvenlik Uzmanlık Alanım Değil

ABD'de hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham'ın yerine atanan kız kardeşi Darline Graham Nordone (62), "ulusal güvenliğin uzmanlık alanı olmadığını" belirtti.

Graham'a, South Carolina'da Senatör koltuğu için yarıştığı rakibi Temsilciler Meclisi üyesi Ralph Norman ile yaptığı münazarada "Tayvan ve Güney Çin Denizi, ABD için ulusal güvenlik meselesi midir? Öyleyse neden?" sorusu yöneltildi.

Moderatörden soruyu tekrarlamasını isteyen Graham, "Burada dürüst olacağım. Ulusal güvenlik konusunda pek bilgim yok." yanıtını verdi.

Graham, yaşamını yitiren abisi Lindsey Graham'ın 33 yıl boyunca Hava Kuvvetlerinde görev yaptığını söyleyerek "Ben kusursuz bir siyasetçi değilim. Ulusal güvenlik benim olayım değil, benim uzmanlık alanım değil ancak orduyu destekliyorum." diye konuştu.

South Carolina Valisi Henry McMaster, hayatını kaybeden Graham'ın yerine, ocak ayında dolacak görev süresini tamamlamak üzere kız kardeşi Darline Graham Nordone'u atamıştı.

Abisinin Ocak 2027'de dolacak görev süresini tamamlayacak olan Nordone, South Carolina tarihinin federal düzeyde ilk kadın senatörü ünvanını aldı.

Senato'da 2003'ten bu yana görev yapan 71 yaşındaki Lindsey Graham'ın, 11 Temmuz'da gece "kısa süreli ve ani gelişen bir rahatsızlık" sonucu yaşamını yitirdiği bildirilmişti.

Kaynak: AA