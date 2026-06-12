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ABD, "Yeni Dünya vida kurdu sineği"ne karşı acil durum müdahalesini devreye soktu

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen 'Yeni Dünya vida kurdu sineği' nedeniyle acil durum müdahalesini başlattı. ABD Tarım Bakanlığı da çiftlik hayvanlarını kontrol ederek yayılımı önlemeye çalışıyor.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinin (CDC), açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü "Yeni Dünya vida kurdu sineği" konusunda acil durum müdahalesini devreye soktuğu bildirildi.

The Hill'in haberine göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri, "Yeni Dünya vida kurdu sineği" konusunda harekete geçti.

Buna göre, CDC'nin acil durum müdahalesi devreye girerken, ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığının (HHS) da bu durumu doğruladığı kaydedildi.

ABD Tarım Bakanlığının ise çiftlik hayvanlarını kontrol ettiği ve kısırlaştırılmış sinekler yardımıyla yayılımın kontrol altına alınması konusunda müdahalesinin sürdüğü bildirildi.

Yeni Dünya vida kurdu sineği, Amerika kıtasına özgü ve açık yaralara larva bırakarak canlı dokuyu yiyen parazitik sinek türü olarak biliniyor.

ABD, 1960'larda vida kurdu sineği popülasyonunu ortadan kaldırmış, 2017'de ise Florida'da hayvanlardaki küçük salgın başarıyla kontrol altına alınmıştı.

Parazitik sinekler, yaşam döngülerini veya beslenmelerini başka canlıların vücudunda ya da üzerinde sürdüren iki kanatlı böceklerdir.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
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