Okul bahçesinde ayı paniği! Çöp konteynerini açmasıyla dışarı fırladı

ABD'de bir okul müdürünün bahçedeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açmasıyla birlikte siyah bir ayı dışarı fırladı. Okul müdürü arkasına bile bakmadan kaçarken, ayı ise bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.