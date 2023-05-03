Okul bahçesinde ayı paniği! Çöp konteynerini açmasıyla dışarı fırladı
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ABD'de bir okul müdürünün bahçedeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açmasıyla birlikte siyah bir ayı dışarı fırladı. Okul müdürü arkasına bile bakmadan kaçarken, ayı ise bölgeden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarınca kaydedildi.
ABD'nin Batı Virginia eyaletindeki Nicholas ilçesinde bulunan Zela İlkokulu'nda okul müdürü James Marsh, okul bahçesindeki çöp konteynerinin kapağında bulunan kilidi açtı.
KİLİDİ AÇMASIYLA AYI DIŞARI ATLADI
Görüntülerde, kilidin açılmasıyla siyah bir ayının aniden konteynerden dışarıya atladığı görüldü. Ayıyla göz göze gelen Marsh, konteynerin yanından panikle koşarak uzaklaştı.
İKİSİ DE AYRI YERE KAÇTI
Görüntülerde, ayının konteynerden çıktıktan sonra hızla bölgeden uzaklaştığı görüldü. Marsh ve kapıyı açan meslektaşı ise yaşanan olayı gülerek karşıladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel