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ABD'de Maryland, 29 Ekim'i 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' İlan Etti

ABD'de Maryland, 29 Ekim'i 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' İlan Etti
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Maryland Valisi Wes Moore, 29 Ekim'in eyalet genelinde 'Türkiye Cumhuriyeti Günü' olarak kutlanacağını açıkladı. Türk Amerikan topluluğunun Maryland'a katkıları vurgulandı.

ABD'nin Maryland Valisi Wes Moore, 29 Ekim'in eyalet genelinde "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildiğini bildirdi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinin X hesabından yapılan paylaşıma göre, Maryland Uluslararası İlişkiler Müdür Yardımcısı Rosana Mantova, Maryland Valisi Moore'un bildirisini Büyükelçi Sedat Önal'a takdim etti.

Bildiride Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. yılını kutlayan Moore, 29 Ekim'in Maryland genelinde " Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan edildiğini belirtti.

Moore, Maryland'ın sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamına önemli katkı sunan ve katkı sunmaya devam edecek olan Türk Amerikan topluluğuna ev sahipliği yapmaktan büyük onur duyduklarını kaydetti.

Türk Amerikalıların Maryland'da ticaret, eğitim, eczacılık, bilim, teknoloji ve sanat gibi çeşitli alanlarda faaliyet yürüttüğüne işaret eden Moore, Türk Amerikalıların Maryland ile Türkiye arasında dostluk köprüleri ve işbirliği inşasında sağladıkları katkıya da övgüde bulundu.

Büyükelçi Önal, bu anlamlı adım için Moore'a teşekkür etti.

ABD'nin Texas eyaletinin büyük şehirlerinden biri olan Plano'nun Belediye Başkanı John Muns, dün 29 Ekim'i kentte "Türkiye Cumhuriyeti Günü" ilan etmişti.

Kaynak: AA / Muhammet Nazım Taşcı - Güncel

Uluslararası İlişkiler Türkiye Cumhuriyeti Etkinlikler Politika Maryland Türkiye 29 Ekim Güncel Kültür Dünya

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