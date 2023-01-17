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ABD'de silahlı saldırı paniği yaşandı: 1'i çocuk 8 kişi yaralandı

Güncel Haberler

ABD'de son dönemlerde sıkça duyduğumuz silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer adres Florida eyaleti oldu. Eyalette insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğinde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.

ABD'de de son dönemlerde sıkça yaşanan silahlı saldırılara bir yenisi daha eklendi. Bu sefer Florida'nın Fort Pierce ilçesindeki bir parkta insan hakları savunucusu Dr. Martin Luther King'i anma etkinliğine silahlı saldırı düzenlendi.

İNSANLAR BÖLGEDEN KAÇTI

Saldırı yerinin oldukça kalabalık olduğu bölgede vatandaşlar silah sesini duyduğu anda sağa sola kaçmaya başladı. Vatandaşların korku halleri yüzlerine yansırken olay yerinde büyük bir kargaşa yaşandı.

8 KİŞİ YARALANDI

Polis, 1'i çocuk 8 kişinin yaralandığı saldırının "anlaşmazlık" üzerine çıktığını ve yaralılardan birinin durumunun ağır olduğunu açıkladı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, etkinlikte en az 1000 kişinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Martin Luther King Florida Güncel Haberler

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