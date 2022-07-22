ABD'de Kovid-19 Vakaları 90 Milyonu Aştı ABD'nin New York kentindeki Times Meydanı'nda bulunan bir Kovid-19 test merkezinde bir kişiden sürüntü örneği alan bir sağlık çalışanı, 17 Mayıs 2022. (Fotoğraf: Wang Ying/Xinhua) ABD'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı Perşembe günü 90.066.295'e, toplam can kaybı sayısı ise 1.025.796'ya yükseldi. LOS ANGELES, 21 Temmuz (Xinhua) -- Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre Perşembe günü ABD'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 90 milyonu geçti. Verilere göre Doğu Saati 13.40 itibarıyla ABD'deki toplam Kovid-19 vaka sayısı 90.066.295'e, toplam can kaybı sayısı ise 1.025.796'ya yükseldi. ABD, dünyada en fazla vaka ve can kaybı sayısıyla pandemiden en fazla etkilenen ülke konumunda. ABD'deki Kovid-19 vaka sayısı, 13 Aralık 2021'de 50 milyona ulaşırken, 9 Ocak 2022'de 60 milyon, 21 Ocak'ta 70 milyon ve 29 Mart'taysa 80 milyon sınırını geçmişti. Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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