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ABD'de kilise etkinliğinde kurulan çadırın çökmesi sonucu 1 kişi öldü

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ABD'nin Virginia eyaletinde bir kilisenin kuruluş yıl dönümü etkinliği sırasında kurulan çadır, şiddetli fırtına nedeniyle çöktü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

ABD'nin Virginia eyaletinde bir kilisenin kuruluş yıl dönümü etkinliği sırasında kurulan çadırın fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı.

CBS News'in haberine göre, eyaletin Moneta kentindeki East Lake Kilisesi'nin 20. kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenen açık hava ayini sırasında alanda kurulan çadır çöktü.

Çadırın bölgede etkisini gösteren şiddetli yağış, yıldırım ve kuvvetli rüzgar nedeniyle çöktüğünü belirten yerel yetkililer, olay sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, yaralanan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığını, hafif yaralı 11 kişinin ise olay yerinde tedavi edildiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
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