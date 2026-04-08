Anket: ABD'de İsrail'e yönelik olumsuz bakış yüzde 60'a yükseldi, Netanyahu'ya güven düştü

Pew Research anketine göre, ABD'lilerin İsrail'e yönelik olumsuz görüşleri artarak yüzde 60'a yükseldi. Gençler arasında bu oran daha belirgin bir şekilde yükseldi. Ayrıca, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya duyulan güven de azalmış durumda.

ABD'de yapılan kamuoyu yoklaması, ABD'lilerin İsrail'e yönelik olumsuz görüşlerinin artarak yüzde 60'a ulaştığını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya duyulan güvenin azaldığını ortaya koydu.

ABD merkezli Pew Research tarafından yapılan ankette, ABD'lilerin İsrail'e bakışı, Netanyahu'ya güven ve Washington yönetiminin Orta Doğu politikalarına ilişkin değerlendirmeleri ölçüldü.

Buna göre, ABD'lilerin yüzde 60'ı İsrail hakkında olumsuz görüşe sahipken, bu oran geçen yıl yüzde 53 seviyesindeydi. İsrail'e "çok olumsuz" bakanların oranı da yüzde 28'e yükselerek son yıllardaki artışını sürdürdü.

Görüşlerdeki değişim özellikle gençler arasında daha belirgin. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler içinde 18-49 yaş grubunda İsrail'e yönelik olumsuz bakış çoğunluk haline geldi.

Demokratlar arasında İsrail'e olumsuz yaklaşım dikkat çekici düzeyde artarak yüzde 80'e ulaştı.

Netanyahu'ya güven azalıyor

Ankete göre, ABD'lilerin yüzde 59'u Netanyahu'nun küresel meselelerde doğru kararlar alacağına az güven duyuyor veya hiç güven duymuyor. Bu oran geçen yıla kıyasla 7 puan artış gösterdi. Demokratların da yüzde 76'sı Netanyahu'ya güvenmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD-İsrail ilişkilerine yönelik kararlarına güven konusunda da ABD'lilerin yüzde 55'i olumsuz görüş bildirdi.

Kaynak: AA / Dilara Karataş
