Haberler

ABD polisi, İran'a saldırıları protesto eden eski askeri gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Kongresi'nde İran'a yönelik saldırıları protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'in gözaltına alınması sırasında kolu kırıldı. Protestocular, polisler tarafından zorla çıkarılmak istenirken yaşanan olayı kaydetti.

ABD polisi, İran'a saldırıları Kongre binasında protesto eden eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness'i gözaltına almaya çalışırken kolunu kırdı.

Barış yanlısı ABD'li "CodePink" grubunun sosyal medya hesaplarından, McGuinness'in ABD Kongresindeki bir toplantı odasından iki güvenlik görevlisi tarafından zorla çıkarılmaya çalışılırken kapıya sıkışan kolunun kırıldığı anın görüntüleri paylaşıldı.

CodePink üyesinin kaydettiği görüntülere göre, McGuinness, "Lütfen Amerika için ayağa kalkın, kimse artık İsrail için savaşmak istemiyor." dedi.

Ardından, "Filistin özgür kalacak." ifadelerini kullanan McGuinness, Kongrenin güvenliğinden sorumlu iki polis tarafından zorla salondan çıkarılmaya çalışıldı.

Salondan çıkmamak için direnen McGuinness'in kolu kapıya sıkıştı. Görüntüyü kaydeden kişi ve diğer bir CodePink üyesi, McGuinness'in kolunun, gözaltına alınırken polislerin zorlaması üzerine kırıldığını söyledi.

McGuinness'in kapıya sıkışan kolunun kırılmasıyla ortaya çıkan ses, görüntü kaydında net şekilde duyuldu. Salondaki bazı kişiler "Onun kolunu kırdınız." diye bağırdı.

CodePink tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Eski Deniz Piyade Çavuşu Brian McGuinness, Kongrede milyonlarca Amerikalının düşündüğünü dile getirdi: İsrail için İran'la savaşmak istemiyoruz. Güvenlik görevlileri onu dışarı sürükledi ve kolunu kırdı. Gaziler seslerini yükseltiyor. Amerikan halkı bu savaşı istemiyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca, salondaki bazı protestocular, McGuinness'i salondan atmaya çalışan polislere yardım eden takım elbiseli kişinin ABD Senatörü Tim Sheehy olduğunu yüksek sesle dillendirdi.

Bunun üzerine Sheehy'nin hızlı adımlarla uzaklaşarak salondaki yerine döndüğü görüldü.???????

Kaynak: AA / Mücahit Oktay
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor

İran'da en zor gece! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor

İran'dan Suudi Arabistan'ın fişini çeken adım! Prensi zor günler bekliyor
Türkiye'den yeni İran hamlesi! Büyükelçi bakanlığa çağrıldı

Düşürülen füze sonrası Türkiye'den yeni İran hamlesi
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede

Sınır komşusu yangın yeri! O keyfini hiç bozmadı
Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi

O kelimeyi duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ve Dubai takımlarının EuroLeague'de iç saha maçlarını oynayacağı ülkeler açıklandı

İsrail'e geçtikleri kıyak resmen onaylandı
Uydu görüntüleri yayınlandı: 5 gündür İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok

Görüntüler yayınlandı: İran'a saldıran İsrail ve ABD'ye büyük şok