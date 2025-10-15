ABD'de İki İdam Cezası İnfaz Edildi
ABD'nin Missouri ve Florida eyaletlerinde işledikleri cinayetten dolayı idama mahkum edilen iki kişinin cezası infaz edildi. Missouri'de 48 yaşındaki Lance Shockley, bir polisi öldürmekten idam edilirken, Florida'da 72 yaşındaki Samuel Lee Smithers, 1996 yılında iki kadını öldürmekten infaz edildi. Bu yıl Florida'da 14 idam cezası uygulanarak, 1976'dan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.
CBS News'ün haberine göre, 48 yaşındaki Lance Shockley, 2005'te ABD'nin Missouri eyaletinde bir polisi silahla vurarak öldürdü.
Missouri Valisi Mike Kehoe, 13 Ekim'de, birinci derece cinayetten suçlu bulunan Shockley'nin idam cezasının ertelenmesi talebini reddetti.
Shockley, Bonne Terre Teşhis ve Islah Merkezi'nde zehirli iğneyle idam edildi.
Florida'da 72 yaşındaki Smithers idam edildi
Florida eyaletinde ise yaklaşık 30 yıl önce işlediği cinayetten hüküm giyen 72 yaşındaki Samuel Lee Smithers idam edildi.
Smithers, 1996'da Florida eyaletinde 2 kadını öldürmüş ve 1999'da birinci derece cinayetten suçlu bulunmuştu.
İdama mahkum edilen Smithers, Florida Eyalet Cezaevi'nde zehirli iğneyle idam edildi.
Böylece, bu yıl Florida'da idam edilenlerin sayısı 14'e yükselmiş oldu.
2025, 1976'da idam cezasının yeniden yürürlüğe girmesinden bu yana Florida'da en fazla idamın infaz edildiği yıl olarak kayıtlara geçti. Ayrıca Florida, bu yıl ABD'de en çok idamın uygulandığı eyalet oldu.