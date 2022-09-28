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ABD'de Ian Kasırgası'na karşı hazırlıklar

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ABD'nin Florida eyaletini çarşamba gecesinden itibaren etkisi altına alacağı öngörülen Ian Kasırgası'na karşı Tampa kentinden tahliyeler başladı.

ABD'nin Florida eyaletini çarşamba gecesinden itibaren etkisi altına alacağı öngörülen Ian Kasırgası'na karşı Tampa kentinden tahliyeler başladı. Tahliye dolayısıyla Tampa Körfezi bölgesindeki I-4 otoyolunda yoğunluk oluştu. Tampa sakinleri, kenti terk etmeden önce ev ve iş yerlerini şiddetli kasırganın yıkımından korumak için bazı önlemler aldı. Kimi, kumla doldurdukları torbaları iş yerleri ve evlerinin önüne yığarken kimi de, ağır malzeme yüklü paletleri iş makineleri yardımıyla dükkanlarının önüne koyarak kasırganın yıkıcı etkisine karşı tedbir aldı.

Kaynak: AA / Lokman Vural Elibol - Güncel

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