ABD'de Bütçe Krizi Havalimanlarında Uzun Kuyruklara Yol Açtı

New York'un LaGuardia Havalimanı'nda güvenlik kontrolü için uzun kuyruklar oluştu, yolcular beklemek zorunda kaldı. Kısmi hükümet kapanması nedeniyle 50.000 TSA görevlisi maaş almadan çalışıyor.

NEW YORK, 14 Mart (Xinhua) -- ABD'nin New York kentinde bulunan LaGuardia Havalimanı'nda güvenlik kontrolünden geçmek için sıraya girmiş yolcular, 13 Mart 2026.

ABD'de yaklaşık bir aydır süren kısmi hükümet kapanması nedeniyle büyük havalimanlarındaki güvenlik kontrol noktalarında uzun kuyruklar oluşuyor.

ABD Kongresi'nde göçmenlik uygulamaları konusunda anlaşmazlık nedeniyle 14 Şubat'ta İç Güvenlik Bakanlığı'nın bütçesi kesildi. Bu tarihten itibaren yaklaşık 50.000 Ulaştırma Güvenliği İdaresi görevlisi maaş almadan çalışıyor.

Yolcular, hafta sonu boyunca New Orleans ve Houston havalimanlarında üç saatten fazla beklemek zorunda kaldı. (Fotoğraf: Zhang Fengguo/Xinhua)

