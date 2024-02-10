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ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter çöle düştü

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ABD'nin California eyaletinde, 6 kişiyi taşıyan bir helikopter Mojave Çölü'ne düştü. Kazada hayatını kaybedenlerin olduğu öğrenilirken ölü sayısına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'de 6 kişiyi taşıyan helikopter, California eyaletindeki Mojave Çölü'ne düştü.

Sen Bernandino İlçe Polisinden yapılan açıklamada, helikopterin dün gece Las Vegas'ın yaklaşık 150 kilometre güneybatısında, Mojave Çölü'ndeki küçük bir kasabanın yakınında düştüğü bilgisi paylaşıldı.

İÇİNDE 6 KİŞİ VARDI

Yetkililer, Palm Springs Havaalanı'ndan kalkan içinde 6 kişinin bulunduğu helikopterin Nevada eyaletine giderken düştüğünü ve kazanın nedeninin henüz tespit edilemediğini belirtti. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) açıklamasında, kazadan kurtulan olup olmadığının tespit edilemediği, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Mojave Çölü California Havacılık Kaza Dünya Güncel Haberler

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