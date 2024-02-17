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ABD'de haksız yere hapis yatan kişiye 10 milyon dolar tazminat

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ABD'de mahkeme heyeti, cinayet ve yaralama suçlamasıyla haksız yere 6 yıl hapis yatan Alexandre Ansari'ye 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

ABD'nin Detroit eyaletinde mahkeme, cinayet ve yaralama suçlamasıyla haksız yere 6 yıl hapis yattığı ortaya çıkan Alexandre Ansari'ye 10 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Mahkeme, polis memurunun delilleri kararttığını tespit etti.

ABD'de haksız yere hapis yatan kişiye 10 milyon dolar tazminat

6 YIL HAKSIZ HAPSE 10 MİLYAR DOLAR TAZMİNAT

Davanın sonucuna ilişkin açıklamada bulunan avukat Wolf Mueller, bir polis memurunun cinayet ve yaralamayla ilgili kritik delilleri kararttığının ortaya çıkması üzerine mahkemenin 15 Şubat'ta müvekkili lehine karar aldığını belirtti.

Delillerin karartılmasını "korkunç" olarak niteleyen mahkeme, suçsuzluğu kanıtlanan Ansari'ye 6 yıl hapis yattıktan sonra 10 milyon dolar tazminat ödenmesine hükmetti.

ABD'de haksız yere hapis yatan kişiye 10 milyon dolar tazminat

POLİS DELİLLERİ KARARTTI

Mahkemenin, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen cinayet zanlısının, ailesine zarar vermesinden endişe duyan polisin delilleri kararttığının tespit edilmesinin ardından bu kararı aldığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Ansari, 15 yaşındaki "Ileana Cuevas" isimli kızın ölümü ve 2 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olayda suçlu bulunmuştu.

Detroit eyaletinde 2013'te müebbet hapse çarptırılan Ansari'nin 2019'da suçsuz olduğuna karar verilmişti.

Kaynak: AA / Güncel

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