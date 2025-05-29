ABD'de Federal Yargıç, Geçici Yasal Statülerin Uzatılmasını Engelleyen DHS Kararını İptal Etti

ABD'de Federal Yargıç, Geçici Yasal Statülerin Uzatılmasını Engelleyen DHS Kararını İptal Etti
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ABD Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwani, İç Güvenlik Bakanlığı'nın geçici yasal statü uzatma sürecini askıya alma kararının yasal dayanaktan yoksun olduğuna hükmetti. Afganistan, Ukrayna, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan göçmenlerin durumlarıyla ilgili karara göre, bu göçmenlerin yasal statü uzatma başvurularının değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

ABD'de federal yargıç, ???????göçmenlerin geçici yasal statülerini uzatma sürecini askıya alan İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) kararlarının iptal edilmesine hükmetti.

Massachusetts Bölge Mahkemesi Yargıcı Indira Talwani, DHS kararlarını mahkemeye taşıyan göçmenler ve avukatlarının başvurularını değerlendirerek ABD'deki yabancı ülke vatandaşlarının yasal statülerine ilişkin karara vardı.

Talwani, ABD'ye yasal yollarla gelen ve geçici statülerinin sona ermesinin ardından ülkede kalmaya devam edebilmek için hukuki yollar arayan bazı yabancı ülke vatandaşlarının başvuru süreçlerinin DHS tarafından askıya alınmasının yasal dayanağının bulunmadığını belirtti.

Afganistan, Ukrayna, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenlerin yasal statülerini uzatma başvurularının askıya alınmasının mantıklı gerekçesinin bulunmadığını ifade eden Talwani, göçmenlerin ülkede kalmak için yaptıkları başvuruların değerlendirilmesine karar verdi.

Tartışılan göç programları

2022'de hayata geçirilen program kapsamında ABD'de "sponsorları" bulunan göçmenler, insani nedenlerle ya da kamu yararı sağlaması halinde 2 yıl boyunca ülkede yaşama ve çalışma hakkı elde ediyordu.

DHS, Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan özel vize programıyla gelen göçmenlerin yasal statüsünün iptal edileceğini belirtmişti.

Talwani, göçmenlere ilişkin bu kararın yasal gerekçesinin zayıf ve hatalı olduğunu belirtmiş ve 500 binden fazla göçmenin statüsünün 24 Nisan'da sona ermesini öngören kararı askıya alarak bu kişilerin sınır dışı edilmesini geçici olarak engellemişti.

Donald Trump yönetimi, özel vize programı kapsamında Küba, Haiti, Nikaragua ve Venezuela'dan gelen göçmenlerin yasal statüsünün geri alınması için Yüksek Mahkemeye başvurmuştu.

Kaynak: AA / Emirhan Demir - Güncel
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