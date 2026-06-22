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ABD'nin Maryland eyaletinde küçük uçağın ağaçlık alana düşmesi sonucu 3 kişi öldü

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ABD'nin Maryland eyaletinde New Jersey'den gelen tek motorlu eğitim uçağı ağaçlık alana düştü. Pilot ve 2 yolcu hayatını kaybetti, yerde yaralanan olmadı. Kaza nedeni araştırılıyor.

ABD'nin Maryland eyaletinde ağaçlık alana düşen küçük uçaktaki 3 kişi hayatını kaybetti.

ABC News kanalının haberine göre, yetkililer, New Jersey eyaletinden Maryland'e gitmek üzere havalanan "Piper Cherokee" tipi tek motorlu özel uçağın yerleşim yeri yakınlarındaki bir ağaçlık alana düştüğünü açıkladı.

Yetkililer, yerel bir uçuş okuluna ait olduğu ve kaza sırasında eğitim uçuşu yapıyor olabileceği değerlendirilen küçük uçaktaki pilot ile 2 yolcunun yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Yerde herhangi bir yaralanma yaşanmadığını belirten yetkililer, kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA / Şilan Turp
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