ABD'de Covid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, korona virüse yakalandı - Haberler

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ABD'de Covid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, korona virüse yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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ABD'de Covid-19 ile mücadelenin lideri Fauci, korona virüse yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci'nin Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Baş Tıbbi Danışmanı ve ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü Dr. Anthony Fauci, Covid-19'a yakalandı. NIAID tarafından yapılan açıklamada, Fauci'nin tamamen aşılı olduğu ve 2 kez güçlendirici aşı dozu yaptırdığı aktarılarak, Fauci'nin hafif semptomları olduğu belirtildi.

Fauci'nin kendisini karantinaya alacağı ve evden çalışmaya devam edeceği aktarılan açıklamada, "Son zamanlarda Başkan Biden veya diğer üst düzey hükümet yetkilileri ile yakın temas halinde olmadı" denildi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

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