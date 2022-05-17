ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi - Haberler

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ABD'de bazı bebek mamalarının toplatılmasıyla zirve yapan tedarik krizi

AA - Yasin Öztürk - Güncel
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ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı.

ABD'de 2021'in ikinci yarısı yaşanmaya başlanılan bebek maması tedarik sıkıntıları, şubat ayında sağlık firması Abbott'ın Michigan'daki tesisinde üretilen pudra içerikli mamaların "güvensiz" olduğu gerekçesiyle toplatılmasıyla zirve yaptı. Son aylarda aileler raflarda bebek maması bulmakta zorlanırken üreticiler de tam kapasite çalışmalarına rağmen yoğun talebe yetişemediklerini bildirdi.

AA / Yasin Öztürk - Güncel

Tam Gemi Şok Denemeleri, Michigan, Güncel, Haberler

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