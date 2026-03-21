ABD'de nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının bulunduğu üs üzerinde izinsiz dron tespit edildi

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının üzerinde birden fazla izinsiz dron tespit edildiği belirtildi. Üs yetkilileri, güvenliğin sağlanması için federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını açıkladı.

Fox News'ün haberine göre, Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü'nde yetkililer, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu üssün üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiğini doğruladı.

Barksdale Üssü sözcüsü, Fox News Digital'e yaptığı açıklamada, 9 Mart haftasında üssün hava sahasında birden fazla yetkisiz dron tespit edildiğini aktardı.

Askeri tesisler üzerinde dron uçurmanın yalnızca bir güvenlik sorunu değil, aynı zamanda federal yasa kapsamında suç olduğunu belirten sözcü, üs yetkililerinin söz konusu olayın araştırılması için federal ve yerel kolluk kuvvetleriyle koordineli şekilde çalıştığını ifade etti.

Sözcü, üssün güvenliğinin ve personelin emniyetinin öncelikli olduğunu vurgulayarak, hava sahasının yakından izlenmeye devam edileceğini kaydetti.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
