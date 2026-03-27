Haberler

ABD'de nükleer kapasiteli bombardıman uçaklarının bulunduğu üs üzerinde izinsiz uçan dronlar soruşturuluyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildi. Federal ve yerel kolluk kuvvetleri, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlandığı üste meydana gelen bu ihlallerle ilgili soruşturma başlattı.

ABD'de federal ve yerel kolluk kuvvetleri, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü üzerinde tespit edilen çok sayıda dronu soruşturuyor.

AA'ya konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili, "9 Mart haftasında Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü, hava sahasında faaliyet gösteren çok sayıda izinsiz dron tespit etmiştir." ifadesini kullandı.

Askeri üs üzerinde dron uçurmanın sadece bir güvenlik sorunu değil aynı zamanda federal yasa gereği bir suç olduğunu vurgulayan yetkili, "Bu ihlalleri soruşturmak için yerel ve federal kolluk kuvvetleri ile yakından çalışıyoruz." bilgisini verdi.

Louisiana eyaletindeki Barksdale Hava Kuvvetleri Üssü yetkilileri, nükleer silah taşıma kapasitesine sahip B-52 bombardıman uçaklarının konuşlu olduğu üssün üzerinde çok sayıda izinsiz dron tespit edildiğini doğrulamıştı.

Yaklaşık 15 bin kişinin yaşadığı ve 22 bin dönümlük alanı kapsayan Barksdale Üssü, ABD'nin Louisiana eyaletindeki Shreveport kenti yakınlarında bulunuyor.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

