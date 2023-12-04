ABD'de Asyalı Amerikalılara Yönelik Ayrımcılık Sorunu Yeterince Önemsenmiyor

ABD'de yapılan bir araştırma, Asya kökenli Amerikalıların büyük bir çoğunluğunun ayrımcılığa maruz kaldığını ve bu soruna yeterince önem verilmediğini ortaya koydu.

SACRAMENTO, 4 Aralık (Xinhua) -- ABD'de yapılan yeni bir araştırma, her 10 Asya kökenli Amerikalıdan 9'unun bizzat ayrımcılığa maruz kaldığını ve ABD'de bu soruna yeterince önem verilmediğini gösterdi.

Temmuz 2022-Ocak 2023 tarihleri arasında 7.006 Asyalı yetişkin ile gerçekleştirilen anketin sonuçları Perşembe günü Pew Araştırma Merkezi tarafından yayımlandı.

Araştırmacılar 17 ayrımcılık türü üzerinde durdu. Bunlar arasında isimlerin yanlış telaffuz edilmesi, restoran veya mağazalarda diğer müşterilere kıyasla daha zayıf hizmet sunulması ve kırıcı lakap takılması gibi durumlar yer alıyor.

Araştırmada her 10 Asyalı Amerikalıdan yaklaşık 9'unun, söz konusu 17 ayrımcılık vakasından en az birini bizzat yaşadığı tespit edildi. Asyalı yetişkinlerin yaklaşık yarısı, 4 ve üzeri sayıda olay yaşadıklarını belirtti.

Ankete göre her 10 Asyalı yetişkinden yaklaşık 6'sı, ABD'de yaşayan Asyalılara yönelik ayrımcılığın büyük bir sorun olduğunu söylerken, yüzde 63'ü ise ülkede ırklara ve Asyalılarla ilgili ırksal konulara çok az dikkat edildiğini belirtti.