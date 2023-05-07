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ABD'de Alışveriş Merkezindeki Silahlı Saldırıda Ölü sayısı 9'a yükseldi

ABD'de Alışveriş Merkezindeki Silahlı Saldırıda Ölü sayısı 9'a yükseldi

Güncel Haberler

HOUSTON, 7 Mayıs 2023 (Xinhua) ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas kentinin banliyösünde silahlı saldırının meydana geldiği Allen Premium Outlets adlı alışveriş merkezinin yakınlarında bir tanıkla konuşan polis memuru, 6 Mayıs 2023.

HOUSTON, 7 Mayıs 2023 (Xinhua) -- ABD'nin Teksas eyaletindeki Dallas kentinin banliyösünde silahlı saldırının meydana geldiği Allen Premium Outlets adlı alışveriş merkezinin yakınlarında bir tanıkla konuşan polis memuru, 6 Mayıs 2023.Yetkililer, ülkenin güneyindeki Teksas'ta Cumartesi günü öğleden sonra bir alışveriş merkezinde meydana gelen silahlı saldırıda, saldırgan dahil dokuz kişinin yaşamını yitirdiğini ve yedi kişinin yaralandığını belirtti.Collin İlçe Şerif Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, yetkililerin tek başına hareket ettiğine inandıkları saldırgan, olay yerinde öldü. (Fotoğraf: Tian Dan/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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