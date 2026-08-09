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ICE saha görevlilerine ağustos sonuna kadar vücut kamerası takacak

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ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ağustos sonuna kadar tüm saha görevlilerinin vücut kamerası takacağını açıkladı. Bu karar, ölümlü müdahalelerin görüntülerinin yayımlanmaması eleştirilerinin ardından geldi; politikaların uygun olduğunda görüntülerin hızlıca paylaşılmasına izin verdiği belirtildi.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), ağustosun sonuna kadar sahadaki tüm görevlilere vücut kamerası takılacağını açıkladı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesinden (ICE) yapılan açıklamada ICE Direktör Vekili David J. Venturella'nın ifadelerine yer verildi.

Venturella, Associated Press'in (AP) kurum politikasına ilişkin haberinin yanlış yönlendirme içerdiğini, ICE yetkililerinin vücut kameralarının kayıtlarının yayımlanmamasının hatalı gerekçelendirildiğini savundu.

ICE yetkililerinin ateş açması sonucu yaralanan veya hayatını kaybeden kişilerin görüntülerinin yayımlanmasına ilişkin Venturella, "ICE politikası, uygun olduğu durumlarda (görüntülerin) hızlandırılmış yayımlanmasına izin veriyor ve soruşturmaları veya mahremiyeti tehlikeye atabileceği durumlarda görüntülerin yayımlanmasının uygun olmadığını açıkça belirtiyor." ifadesini kullandı.

Venturella, diğer güvenlik kurumlarının da benzer politikalarının olduğuna dikkati çekerek ağustosun sonuna kadar sahadaki ICE yetkililerinin tamamının vücut kamerası takacağını duyurdu.

AP'nin haberinde ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açan tartışmalı müdahalelerine ilişkin vücut kamerası görüntülerinin yayımlanmaması eleştirilmişti.

Haberde, ICE'ın politikasının, "kurumun çıkarına uygun olması halinde görüntülerin yayımlanacağına" işaret ettiği savunulmuştu.

Temmuzda bir haftada iki kişi vuruldu

ABD'nin Texas eyaletindeki Houston kentinde 30 yılı aşkın süredir ülkede yaşayan Meksikalı Lorenzo Salgado Araujo, 7 Temmuz'da ICE yetkililerinin ateş açması sonucu hayatını kaybetmişti.

Ardından Maine eyaletinin Biddeford kentinde 13 Temmuz'da da Johan Sebastian Duran Guerrero adlı Kolombiya vatandaşı, yine ICE ekiplerince vurularak yaşamını yitirmişti.

Biddeford'daki olay, ABD'de geçen yıl göçmenlik politikalarının katılaşmaya başlamasından bu yana ICE ekiplerinin güç kullanarak ölüme yol açtığı en az 9 vakadan biri olmuştu.

Kaynak: AA
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