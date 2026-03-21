ABD'de Çocuklara Yönelik 90.000 Şişe İbuprofen Piyasadan Toplatılıyor

LOS ANGELES, 21 Mart (Xinhua) -- ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), ülke genelinde yaklaşık 90.000 şişe çocuk ibuprofeninin geri çağrıldığını duyurdu.

Kurum kısa süre önce yayımlanan uygulama raporunda, Taro Pharmaceuticals şirketinin Çocuklar İçin İbuprofen Oral Süspansiyonu ürününün 89.592 şişesinin içeriğinde "yabancı madde saptanması" nedeniyle toplatıldığını açıkladı.

Geri çağırma işlemi, söz konusu üründe "jel benzeri bir kütle" ve "siyah parçacıklar" bulunduğuna ilişkin tüketici şikayetleri üzerine başlatıldı.

ABD Farmakopesi standardına göre 5 mililitrede 100 miligram ibuprofen içeren ve 120 mililitrelik şişelerde satılan ürün, Hindistan merkezli Strides Pharma Inc. şirketi tarafından üretilerek ABD genelinde piyasaya sürülmüştü.

FDA, bu süreci "2. Sınıf" geri çağırma olarak sınıflandırdı. Bu kategoride, ürün kullanımının geçici veya tıbbi olarak geri döndürülebilir olumsuz sağlık sonuçlarına yol açabileceği, ancak ciddi zarar riskinin düşük olduğu öngörülüyor.

Steroid içermeyen bir iltihap sökücü ilaç olan ibuprofen ağrı, ateş ve iltihabı hafifletmek için kullanılıyor.

