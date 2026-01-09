Haberler

ABD'de 5 eyaletten sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Trump yönetimine dava

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerinin başsavcıları, Trump yönetiminin sosyal güvenlik fonlarını dondurmasını anayasa ihlali olarak değerlendirerek dava açtı. Başsavcılar, mahkemeden fon dondurma işleminin durdurulmasını talep etti.

ABD'de 5 eyalet, çocuk ve ailelere yönelik sosyal güvenlik fonlarının dondurulduğu gerekçesiyle Donald Trump yönetimi ile davalık oldu.

ABC News'ün haberine göre Demokrat Kaliforniya, Colorado, Minnesota, Illinois ve New York eyaletlerindeki başsavcılar, Trump yönetimine karşı dava açtı.

New York Güney Bölgesi Bölge Mahkemesinde açtıkları davada başsavcılar, fon dondurma hamlesini "anayasaya aykırı yetki suistimali" olarak niteledi.

Başsavcılar, açtıkları davada mahkemeden Trump yönetiminden fon dondurma işlemini durdurması ve fonları serbest bırakması talimatı vermesini talep etti.

New York Başsavcısı Letitia James, "En savunmasız aileler, bu (Trump) yönetimin kaos ve intikam kampanyasının yükünü taşıyor." açıklamasında bulundu.

Kaliforniya Başsavcısı Rob Bonta da Trump yönetiminin dondurduğu sosyal fonun yaklaşık yarısının, eyaletteki programları desteklediğini belirtti.

Fonlar

ABD yönetimi, bu hafta 5 eyalet kapsamlı Çocuk Bakımı ve Geliştirme, Muhtaç Aileler için Geçici Yardım, Sosyal Hizmetler Blok Hibesi fonlarını dondurmuştu.

Dondurulan sosyal güvenlik fonları, bu eyaletlerde çocuklara ve düşük gelirli ailelere yardım amacıyla tasarlanan programlar için federal finansman sağlıyor.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu

Milyonlarca memurun merak ettiği soru yanıt buldu
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada