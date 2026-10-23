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ABD'de 35 yaş altı Cumhuriyetçilerin yüzde 72'si İsrail hükümetine olumsuz bakıyor

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Pew'in ABD'de yaptığı ankete göre, 35 yaş altı Cumhuriyetçilerin yüzde 72'si İsrail hükümetine olumsuz bakıyor; bu oran 50 yaş ve üstünde yüzde 32. İsrail halkına olumlu görüş bildirenler 35 yaş altında yüzde 43, 50 yaş ve üstünde yüzde 79 olarak kaydedildi.

ABD'de yapılan anket, Cumhuriyetçi Parti'nin genç seçmenlerinin İsrail hükümeti ve halkına yönelik olumsuz görüşlerinin, ileri yaştaki Cumhuriyetçilere kıyasla belirgin şekilde yüksek olduğunu ortaya koydu.

Pew Araştırma Merkezi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından bu yıl yaptığı güncel bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankete göre, 35 yaş altındaki Cumhuriyetçi seçmenin yüzde 72'si İsrail hükümetine olumsuz bakarken, bu oran 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 32 olarak kaydedildi.

İsrail halkına yönelik olumlu görüş bildirenlerin oranı ise 35 yaş altındaki Cumhuriyetçilerde yüzde 43, 50 yaş ve üstündekilerde yüzde 79 olarak kaydedildi.

Genç Cumhuriyetçilerin İsrail halkına yönelik olumlu görüşlerinde son yıllarda belirgin düşüş yaşandığına işaret edilen anket kapsamında, 2019'da bu oranın 35 yaş altındakilerde yüzde 71, 50 yaş ve üzerindekilerde ise yüzde 82 olduğu hatırlatıldı.

Kaynak: AA
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