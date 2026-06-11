ABD'de bir ulusal parkta 26 yıl önce kemik kalıntıları bulunan kişinin kimliği tespit edildi

ABD'nin Washington eyaletindeki bir ulusal parkta 2000'de kemik kalıntıları bulunan kişinin, 26 yıl sonra kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

CBS News'in haberine göre yetkililer, eyaletteki ulusal parkta 2000'de bulunan insan kemiği kalıntılarına ilişkin açıklamada bulundu.

Kalıntıların üzerindeki örneklerin test edildiğini aktaran yetkililer, bu kişinin 1998'den bu yana haber alınamayan Joseph Louis Serrao Jr. olduğunu belirtti.

Ailesi, Hawaii'de yaşayan Joseph Louis Serrao Jr'dan en son 1998'de haber alındığını ifade etmişti.

Serrao Jr'a ait olduğu tespit edilen söz konusu kalıntılar ise 2000'de bir araştırmacı tarafından bulunmuştu.

Kalıntıların bir kamp çadırı içindeki uyku tulumunda bulunduğu bildirilmiş, çadırın içinde ayrıca dürbün, çanta ve battaniye gibi eşyalar bulunmuştu.