Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de 145 referandumda 5 eyalette oy kullanmaya vatandaşlık şartı kabul edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'de 2026 Kongre ara seçimleri kapsamında 30'dan fazla eyalette 145 referandum düzenlendi. 5 eyalette oy kullanma hakkının yalnızca ABD vatandaşlarına tanınmasını öngören düzenlemeler kabul edildi.

ABD'de 2026 Kongre ara seçimleri çerçevesinde 30'dan fazla eyalette çeşitli konularda 145 referandum düzenlendi.

Bu referandumlar arasında oy kullanma şartlarına, seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesine, kürtaja ve konut vergilerine ilişkin olanlar öne çıkarken, 5 eyalette oy kullanma hakkının ABD vatandaşlarıyla sınırlandırılmasına yönelik düzenlemeler kabul edildi.

Arkansas, Kansas, South Dakota ve West Virginia eyaletlerinde seçmenler, oy kullanma hakkının yalnızca ABD vatandaşlarına tanınmasını öngören değişiklikleri onayladı.

Alaska'da ise benzer bir düzenleme eyalet yasası olarak kabul edildi.

Yeni seçim bölgelerine ve oy kullanırken kimlik doğrulama şartlarına ilişkin referandumlar

Missouri'de Cumhuriyetçilerin Temsilciler Meclisinde sandalye kazanmasını kolaylaştırmayı amaçlayan yeni seçim bölgesi haritası seçmenler tarafından reddedildi.

Demokratların çoğunlukta olduğu Maryland'de 2028 seçimleri öncesinde Kongre seçim bölgelerinin yeniden düzenlenmesine imkan sağlayabilecek düzenleme onaylandı.

California ve Colorado'da oy kullanırken yeni kimlik doğrulama şartları getirilmesini öngören teklifler reddedilirken Ohio ve North Carolina'da mevcut kimlik şartlarını güçlendiren düzenlemeler kabul edildi.

Halk oylamasına sunulan düzenlemelerin kabulü için gereken oy oranlarına ilişkin referandumlar

North Dakota, South Dakota ve Utah seçmenleri, halk oylamasına sunulan düzenlemelerin kabulü için gereken oy oranının basit çoğunluktan yüzde 60'a çıkarılmasını öngören teklifleri reddetti.

Missouri'de ise seçmenler, halk oylamasıyla kabul edilen düzenlemelerin eyalet meclisi tarafından değiştirilebilmesi için Temsilciler Meclisi ve Senatoda yüzde 80 oy şartı getirilmesini öngören teklife destek verdi.

Arizona'da trafik kameralarının kullanımı sınırlandırılacak

Arizona eyaletinde seçmenler, hız sınırını aşan veya kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri tespit etmek amacıyla kullanılan trafik kameralarının sınırlandırılmasını öngören teklifi oyladı.

Düzenleme, 2027'den itibaren yeni trafik kamerası sözleşmelerinin yapılmasını yasaklamayı ve mevcut sistemlerin kullanımına devam edilip edilmeyeceğinin yerel halk oylamalarıyla belirlenmesini öngörüyor.

Kürtaja ve konut vergilerine ilişkin referandumlar

Missouri'de kürtajı büyük ölçüde kısıtlamayı amaçlayan değişiklikler reddedilirken Virginia'da gebeliğin ilk iki trimesterinde kürtaj hakkını güvence altına alan anayasa değişikliği kabul edildi.

Florida'da konut sahiplerine yönelik emlak vergisi muafiyetini artıran düzenleme kabul edildi.

Kaynak: AA
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih

18 milyonun beklediği müjde! Verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı
ABD'de bir devir kapandı! 30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor

30 yıl sonra çantasını alıp evine dönüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önündeki yol verdi, o ise hızlanarak yanından geçti! Anne ile 2 çocuğu ölümden döndü

Yürekleri ağza getiren görüntü! Önündeki yol verdi, o ölüm getiriyordu
Trump'tan Demokratlara rest: Çıkardığınız yasaları veto ederim

Seçim sürerken Trump'tan Demokratlara rest
Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın

Birinci sıra şaşırttı! 31 ilde yapılan seçim anketinden çıkan sonuca bakın
Kadir İnanır'ın miras kavgasında Levent İnanır ile ilgili şoke eden iddia: Entübe sırasında mahkemeye başvurdu

Dayısı ölüm döşeğindeyken bakın ne yapmış! Ortalık fena karışacak
Trump yenilgiyi kabul etti: Ben pusulada olsaydım büyük farkla kazanırdık

Oylar sayılırken Trump'tan bomba açıklama
Seçim gecesi sonrası gözler Trump'ta! Programı şaşırttı

ABD'de sandıklar açıldı! Trump'ın programındaki detay olay
Emre Belözoğlu'ndan sonra ikinci bomba! Volkan Demirel dönüyor

Ve Emre'nin ardından bir bomba daha patladı: Efsane isim dönüyor