ABD, Cristina Fernandez de Kirchner'i Yaptırım Listesine Aldı

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, eski Arjantin Cumhurbaşkanı Cristina Fernandez de Kirchner'in yaptırım listesine alındığını açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Rubio yaptığı yazılı açıklamada, Fernandez de Kirchner'in yanı sıra eski Arjantin Planlama Bakanı Julio Miguel de Vido'nun da yaptırıma tabi olacağını belirtti.

Rubio, Fernandez de Kirchner ile eski bakanın görevde bulundukları süre zarfında yolsuzluklara karıştıkları gerekçesiyle yaptırım listesine alındığını ifade etti.

Eski Cumhurbaşkanı Fernandez de Kirchner hakkında 2019'da başlayan yolsuzluk davasında 2022'de karar çıkmıştı.

Fernandez de Kirchner hakkında verilen 6 yıl hapis cezası ve kalıcı kamu görevinden men kararı, 2024 yılında Yüksek Mahkeme tarafından onanmıştı.