ABD, Çinli Öğrencilerin Üniversitelere Girişi Üzerinde Sıkı Denetim Uygulayacak

ABD, Çinli Öğrencilerin Üniversitelere Girişi Üzerinde Sıkı Denetim Uygulayacak
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ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin'in Amerikan üniversitelerini sömürmesine izin vermeyeceğini ve Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi sürecinin sıkı bir şekilde uygulanacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tammy Bruce, Çin'in "ABD üniversitelerini sömürmesini" artık tolere etmeyeceklerini belirtti.

Bruce, düzenlediği basın brifinginde, ABD'deki üniversitelerdeki Çinli öğrencilerin vizelerinin iptal edilmesi sürecine ilişkin konuştu.

ABD'li sözcü, ABD yönetiminin bu kararının titizlikle uygulanacağını ve Pekin yönetiminin Çinli öğrenciler üstünden Amerikan üniversitelerini "sömürmesine" izin vermeyeceklerini söyledi.

Bruce, "Çin Komünist Partisinin askeri gücünü artırmak, istihbarat toplamak veya muhalefeti bastırmak için ABD üniversitelerini sömürmesini veya ABD'nin araştırma, fikri mülkiyet veya teknolojilerini çalmasını tolere etmeyeceğiz." dedi.

Çinli öğrencilerle ilgili her vize kararının "ulusal güvenlik" kararı olarak değerlendirildiğini vurgulayan Bruce, bu süreci oldukça ciddiye aldıklarını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, önceki gün yaptığı açıklamada, Bakanlığının, İç Güvenlik Bakanlığı ile birlikte Çin Komünist Partisiyle (ÇKP) bağlantılı ve kritik araştırma alanlarında çalışan Çinli öğrencilerin vizelerini "agresif şekilde" iptal etmeye başlayacağını, ayrıca Çin ana karası ve Hong Kong'dan yapılan vize başvurularının daha sıkı inceleneceğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Hakan Çopur - Güncel
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