CENTCOM, İran'ın F-15 savaş uçağını düşürdüğü iddiasını yalanladı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, İran'ın ABD ordusuna ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğü iddialarının doğru olmadığını açıkladı. CENTCOM, İran Devrim Muhafızları'nın açıklamasını 'yalan' olarak nitelendirirken, bölgede hava üstünlüğünün ABD ordusuna ait olduğunu belirtti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran'ın ABD ordusuna ait bir F-15 savaş uçağını düşürdüğü yönündeki iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

CENTCOM'un ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları'ndan bir yetkili, bugün Tahran'ın güneyinde bir ABD F-15'inin düşürüldüğünü iddia etti. Yalan." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD ordusunun bölgede hava üstünlüğünü sürdürdüğü savunuldu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında 1332 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: AA / Zeynep Katre Oran
