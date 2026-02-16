ABD'nin Brüksel Büyükelçisi, Yahudi sünnetçiler için devreye girdi

ABD'nin Brüksel Büyükelçisi Bill White, geçen sene Anvers'te "ritüel sünnet" uygulaması gerçekleştiren 3 kişi (mohel) hakkındaki soruşturmanın sonlandırılmasını talep ederek, söz konusu eylemin Yahudi karşıtlığı olduğunu savundu.

White, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan Mayıs 2025'te yerel polisin Anvers'te yasa dışı sünnetlerle ilgili devam eden bir adli soruşturma kapsamında düzenlediği baskına ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında ABD Başkanı Donald Trump ve birçok üst düzey siyasi ismi de etiketleyen White, " Belçika'nın bu konuda çok daha iyi bir performans göstermesi çağrısında bulunuyoruz!" ifadelerini kullandı.

Söz konusu soruşturmayı "Yahudi karşıtlığı" olarak nitelendiren White, "Özellikle Anvers'te 3 Yahudi dini lidere (mohel) yönelik saçma ve Yahudi karşıtı kovuşturmayı derhal durdurmalısınız." ifadesine yer verdi.

White, Belçika Sağlık Bakanı Frank Vandenbroucke'ye "kaba" diyerek, Yahudi sünnetçilerin görevlerini Belçika'da yerine getirebilmeleri için yasal bir düzenleme yapması gerektiğini kaydetti.

Soruşturmayı Belçika'daki Yahudi topluluğuna yönelik "taciz" olarak değerlendiren White, şunları kaydetti:

"Hemen harekete geçin! Dünya izliyor. Amerika doğru olanı yapmanız için size güveniyor. Frank, bunu şimdi yapmalısınız ki bu dava son bulsun! Gelecek hafta Anvers'e giderek bu kişilerle ve aileleriyle görüşeceğim. Bu değerli adamlar ve aileleri başına gelenler, sizin hareketsizliğiniz yüzünden iğrenç bir durumda."

14 Mayıs 2025'te Belçika'nın Anvers kentinde yerel polis, yasadışı sünnet uygulamalarıyla ilgili devam eden bir adli soruşturma kapsamında farklı adreslere baskın düzenlemiş, 3 Yahudi sünnetçi (mohel) hakkında soruşturma başlatmıştı.

"Herhangi bir tıbbi eğitim almamış kişiler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemler" üzerine odaklandığı belirtilen soruşturmanın Yahudi topluluğundan gelen bir şikayet üzerine başlatıldığı bildirilmişti."