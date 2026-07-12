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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee: "İsrail, Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesini istemiyor"

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ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Suriye'nin Lübnan'a müdahalesinin ne Lübnanlılar ne de İsrailliler tarafından istendiğini belirtti. Lübnan ordusunun güneyde kontrolü almasını öneren Huckabee, İsrail'in kalıcı olma niyeti olmadığını ancak güvenlik sağlanmadan çekilmeyeceğini söyledi. Ayrıca İran'ın Trump'a suikast planı iddiasını gündeme getirdi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesinin "ne Lübnanlıların ne de İsraillilerin istediği bir şey olduğunu" savundu.

İsrail devlet televizyonu KAN'a açıklamalarda bulunan Huckabee, bölgedeki son gelişmelere ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'nin Lübnan'daki duruma müdahil olmasına hem Beyrut'un hem de Tel Aviv'in karşı olduğunu iddia eden Huckabee, "Suriye'nin Lübnan'a müdahale etmesi, Lübnanlıların veya İsraillilerin arzuladığı bir durum değil." ifadesini kullandı.

Huckabee, "krizin çözümü ve bölgede istikrarın sağlanması için en makul senaryoya" işaret ederek, "En iyi seçenek, Lübnan ordusunun ülkenin güneyinde kontrolü tamamen ele almasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Lübnan'daki askeri varlığına da değinen Huckabee, Tel Aviv yönetiminin Lübnan topraklarında kalıcı olmak gibi bir niyeti bulunmadığını öne sürdü.

Huckabee, buna karşın İsrail'in kuzey sınırlarında tam bir güvenliği ve sakinliği garanti altına almadan bölgeden çekilmeyeceğini dile getirdi.

Öte yandan Huckabee, İsrail makamlarının yakın dönemde Washington'ı uyardığı ve Tel Aviv'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik olası bir suikast planı hazırlığında olduğuna dair Washington'a istihbarat aktardığı iddiasını öne sürdü.

Kaynak: AA / Said Amori
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