NYT: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, personele "bir an önce ülkeyi terk etmeleri" mesajı verdi

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huckabee, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın." ifadesine yer verdi.

Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden (İsrail) çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.

Büyükelçilikten seyahat uyarısı

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin internet sitesinden de konuya ilişkin seyahat uyarısı yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik riskleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki misyonumuzdaki acil olmayan hükümet personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yetki vermiştir." ifadesine yer verildi.