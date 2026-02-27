Haberler

NYT: ABD'nin İsrail Büyükelçisi Huckabee, personele "bir an önce ülkeyi terk etmeleri" mesajı verdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, personeline yaptığı uyarıda ülkeden hızla çıkmalarını istedi. Güvenlik riskleri gerekçe gösterilerek, acil olmayan personel ve ailelerinin ülkeyi terk etmeleri için yetki verildi.

ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee'nin, Büyükelçilik personeline gönderdiği e-postada, ülkeyi terk etmek istiyorlarsa "bunu bir an önce yapmaları" konusunda uyarıda bulunduğu bildirildi.

New York Times'ın ulaştığı e-postaya göre, Huckabee, yaptığı uyarının "önlem amaçlı" olduğunu belirtti.

Büyükelçi Huckabee, "Eğer ülkeyi terk etmek istiyorsanız bunu bugün yapın." ifadesine yer verdi.

Personele Ben-Gurion Havalimanı'ndan gidebilecekleri herhangi bir ülke için rezervasyon yaptırma çağrısında bulunan Huckabee, "Başkent Washington'a devam edebileceğiniz herhangi bir destinasyona gidebilirsiniz ancak ilk önceliğiniz hızlı bir şekilde ülkeden (İsrail) çıkmak olsun." ifadesini kullandı.

Huckabee, personele ilerleyen saatlerde bilgilendirme yapacaklarını da kaydederek "Panik olmaya gerek yok. Ancak gitmek isteyenler için bir an önce planlama yapmaları önemli." görüşünü paylaştı.

Büyükelçilikten seyahat uyarısı

Öte yandan ABD'nin İsrail Büyükelçiliğinin internet sitesinden de konuya ilişkin seyahat uyarısı yayımlandı.

Açıklamada, "Güvenlik riskleri dolayısıyla Dışişleri Bakanlığı, İsrail'deki misyonumuzdaki acil olmayan hükümet personeli ve ailelerinin ülkeyi terk etmelerine yetki vermiştir." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay
İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı

İsrail'de neler oluyor? ABD, elçilik çalışanlarını çekmeye başladı
Galatasaray ve Samsunspor'un Süper Lig'deki 27. hafta maçları ertelendi

Süper Lig'de 2 maç ertelendi
Osimhen'in neden mutsuz olduğu ortaya çıktı! Okan Buruk duruma el koydu

Suratının neden bu halde olduğu ortaya çıktı! Duruma el koyan biri var
Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu

Korkunç olay! 7'nci kattan atladı, evinde ceset bulundu
İngilizlerden Fenerbahçe'ye tepki çeken tezahürat: Galatasaray'ın...

İngilizlerden Fenerbahçe'ye olay tezahürat: Sen Galatasaray'ın...
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Ayrılığı hazmedemedi, başından bıçakladı

Gözü dönmüş koca dehşet saçtı! Evin önünde görünce başından bıçakladı