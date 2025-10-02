Haberler

ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Eylemi

ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Eylemi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ANKARA'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Sumud Filosuna saldırısına tepki göstermek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Eyleme katılan vatandaşlar, Filistin bayrakları ile destek mesajları taşıdı.

ANKARA'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Sumud Filosuna saldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi. Protestoya, saldırıya tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde vatandaşlar, Filistin bayrakları ile Filistin'e destek amaçlı ve İsrail karşıtı hazırlanan pankartlar taşıdı. Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf

Erdoğan'dan Meclis'te sürpriz görüşme! İşte o tarihi fotoğraf
Gedson Fernandes durdurulamıyor! Takımına 90+3'te 3 puanı getirdi

Süper Lig devinden ayrıldı, yeniden doğdu! 90+3'te 3 puanı aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.