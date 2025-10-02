ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Eylemi
ANKARA'da sivil toplum kuruluşları, İsrail'in Sumud Filosuna saldırısına tepki göstermek amacıyla ABD Büyükelçiliği önünde eylem düzenledi. Eyleme katılan vatandaşlar, Filistin bayrakları ile destek mesajları taşıdı.
Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi. Protestoya, saldırıya tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde vatandaşlar, Filistin bayrakları ile Filistin'e destek amaçlı ve İsrail karşıtı hazırlanan pankartlar taşıdı. Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel