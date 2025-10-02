ABD Büyükelçiliği Önünde Filistin'e Destek Eylemi

ANKARA'da sivil toplum kuruluşları İsrail'in Sumud Filosuna saldırmasının ardından Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Büyükelçiliği önünde eylem düzenlendi.

Ankara Filistin Dayanışma Platformu (ANFİDAP), Gazze'ye yardım götüren Sumud Filosuna İsrail güçlerinin saldırmasının ardından ABD Büyükelçiliği önünde eylem gerçekleştirdi. Protestoya, saldırıya tepki gösteren çok sayıda vatandaş katıldı. Eylemde vatandaşlar, Filistin bayrakları ile Filistin'e destek amaçlı ve İsrail karşıtı hazırlanan pankartlar taşıdı. Sumud Filosuna destek amaçlı sloganlar atıldı.