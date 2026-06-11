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ABD'den Irak'taki vatandaşlarına "ülkeyi derhal terk etmeleri" çağrısı yapıldı

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ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, bölgesel gelişmeler nedeniyle ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemesini ve Irak'ta bulunanların derhal ülkeyi terk etmesini istedi.

ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği, "son bölgesel gelişmeler nedeniyle" ABD vatandaşlarının Irak'a seyahat etmemelerini, Irak'ta bulunanların ise derhal ülkeyi terk etmelerini istedi.

Büyükelçilikten yapılan uyarıda, son bölgesel gelişmeler nedeniyle, Irak'taki ABD vatandaşlarına en yüksek düzeyde dikkatli ve tedbirli olmaları, ayrıca yerel haber kaynaklarını sürekli takip etmeleri tavsiye edildi.

Seyahatlerde aksaklıklar veya hava sahasının önceden haber verilmeksizin aniden kapatılması gibi durumlarının da yaşanabileceği aktarılarak, ABD vatandaşlarına herhangi bir nedenle Irak'a seyahat etmemeleri ve Irak'ta bulunanlarının da derhal ülkeyi terk etmeleri çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA / Haydar Karaalp
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