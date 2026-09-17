Haberler

ABD, BM Genel Kurulu’na katılması planlanan Mahmud Abbas’ın vize talebini reddetti

Güncelleme:
+68 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- ABD'nin vize vermemesi nedeniyle Abbas'ın BM Genel Kurulu'na video konferansla hitap etmesi bekleniyor

ABD, gelecek hafta Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda hitap etmesi beklenen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın vize talebini reddetti.

The Times of Israel'in bir ABD'li ve bir Filistinli yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Abbas art arda ikinci yılda da BM Genel Kurulu'na video konferans yöntemiyle hitap etmek zorunda kalacak.

Abbas'ın yanı sıra BM Genel Kurulu için ABD'ye seyahat etmesi beklenen Filistinli yetkililerin de vize başvuruları reddedildi.

Bir Filistinli yetkili, kendisine vize verilmemesine gerekçe olarak "Herhangi bir zamanda terör faaliyetlerinde bulunan veya bir terör örgütüyle bağlantısı olan kişilere vize verilmesini yasaklayan 212(a)(3)(B) maddesinin" gösterildiğini kaydetti.

Abbas'ın vize başvurusunun iptal edilme sebebinin aynı olup olmadığı bilinmiyor.

Abbas'ın geçen sene olduğu gibi, gelecek hafta New York'ta düzenlenecek BM Genel Kurulu'na telekonferansla hitap etmesi bekleniyor.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Reform yapmadıkları, ABD'ye verdikleri taahhütlere aykırı davrandıkları ve barış umutlarını baltalayan faaliyetlerini sürdürdükleri" gerekçeleriyle, ABD'nin Filistin Yönetimi yetkililerine vize verilmemesini öngören yaptırımların uzatılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Abbas'a vize verilmediğine ilişkin haberlere ise değinilmedi.

ABD yönetiminin vize vermemesi nedeniyle Filistin Devlet Başkanı Abbas, geçen yıl BM Genel Kurulu'na katılamamış ve Genel Kurula video mesaj yoluyla hitap etmişti.

Kaynak: AA
Brighton'dan Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş

Manchester United'a karşı tarihi geri dönüş
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'a konserinde taciz şoku: Her tarafımı elledi ya

Ünlü şarkıcı konserinde kabusu yaşadı: Her tarafımı elledi ya
Samsunspor, 2 milyon 800 bin euro harcadığı 4 oyuncusundan yaklaşık 30 milyon Euro kazandı

3 milyona transfer ettiği oyunculardan kazandığı rakam inanılmaz
Pakistan-Hindistan gerilimi büyüyor! 2 ülkeden art arda hamleler geldi

İki komşu arasında gerilim büyüyor! Art arda kritik hamleler geldi
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu
ABD ile Husiler Umman'da masaya oturdu! Kızıldeniz için kritik görüşme

Terlikli savaşçılar süper güce diz çöktürdü
CENTCOM duyurdu! ABD'den dikkat çeken Suudi Arabistan hamlesi

Korkulan oldu! ABD'den gündem yaratacak Suudi Arabistan hamlesi
Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! 90 dakikada gol olup yağdılar

Galatasaray'ın rakibi Barcelona çıldırdı! Gol olup yağdılar