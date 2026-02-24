Haberler

Abd, Suriye'deki Kasrak Askeri Üssünden Çekilmeye Başladı

Güncelleme:
Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kasrak askeri üssünden çekilen ABD birlikleri, Irak'a yeniden konuşlanmaya başladı. Çekilmenin detaylarıyla ilgili bilgi verilmedi.

HASEKE, 24 Şubat (Xinhua) -- Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kasrak askeri üssünden çekilen ABD birlikleri, 23 Şubat 2026.

Suriye Devlet Televizyonu'nun pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD birlikleri, Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kasrak askeri üssünden çekilerek, Irak'a yeniden konuşlanmaya başladı. Haberde, çekilmenin detaylarına ilişkin bilgi yer almadı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
