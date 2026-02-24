Abd, Suriye'deki Kasrak Askeri Üssünden Çekilmeye Başladı
Suriye Devlet Televizyonu'nun pazartesi günü bildirdiğine göre, ABD birlikleri, Suriye'nin Haseke vilayetindeki Kasrak askeri üssünden çekilerek, Irak'a yeniden konuşlanmaya başladı. Haberde, çekilmenin detaylarına ilişkin bilgi yer almadı. (Fotoğraf: Str/Xinhua)
Kaynak: Xinhua