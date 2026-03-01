ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle 2 Mart'ta kapalı olacak

Haberler

Güncelleme:
ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği, bölgedeki gelişmeler nedeniyle 2 Mart'ta kapalı kalacağını duyurdu. Dışişleri Bakanlığı, çalışanlarına güvenlik endişesiyle Lübnan'ı terk etme çağrısı yaptı.

Elçiliğin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, 2 Mart'ta elçiliğin kapalı olacağı kaydedildi ancak ayrıntı verilmedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen hafta, güvenlik nedeniyle Beyrut'taki çalışanlarına Lübnan'ı terk etme çağrısı yapmıştı.

Kaynak: AA / Stephanie Rady
