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ABD Başkanı Trump, Zelenskiy'ye Rusya ile anlaşma yapması için çağrıda bulundu

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ABD Başkanı Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'ye Rusya ile anlaşma yapması çağrısında bulundu. Trump, ABD ve Avrupa'nın Ukrayna için servet harcadığını, Avrupa'nın bundan bıktığını belirterek anlaşma sağlanmaması halinde gidişatın daha kötü olacağını söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin artık Rusya ile anlaşma yapma zamanının geldiğini belirterek, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." dedi.

Abd Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir basın toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya ile Ukrayna arasında artık bir anlaşmaya varılması gerektiğini ifade eden ve Moskova'nın anlaşmaya daha istekli olduğunu savunan Trump, Ukrayna liderine anlaşma için çağrıda bulundu.

Trump, "Zelenskiy'nin artık bir anlaşma yapmasını istiyoruz. İki yıl önce Oval Ofis'te yaptığımız küçük sohbet sırasında bir anlaşma yapabilirdi. Ukrayna'ya bu zamana kadar çok yardım ettim ama artık bu savaşı sona erdirip o gençlerin öldürülmesini engelleme zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy'nin savaşı sona erdirmek için adım atmaması halinde gidişatın "daha kötü" olacağını söyleyen ABD Başkanı, "ABD, Ukrayna için bir servet harcadı, Avrupa da bir servet harcadı. Avrupa şu anda bundan bıkmış durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya bu işi halletmek istiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya kıyasla "bir dev" olduğunu ve çok fazla insan gücü ve silah kaynağının bulunduğunu dile getiren Trump, "Bence Rusya bu işi artık halletmek istiyor." dedi.

Rus ordusunun savaşın başlarında Kiev'i ele geçirmek amacıyla çok sayıda tankı kente doğru gönderdiği sırada bir komutanın asfalt yol yerine tankları toprak araziye sürmesini hatırlatan Trump, tankların Kiev'e ulaşamadan çamura saplandığını söyledi.

ABD Başkanı, "Yoksa bu savaş 3,5-4 saatte biterdi." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA
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