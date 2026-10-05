Haberler

ABD Başkanı Trump, yapay zeka için 'Süper Zeka Gücü' adlı federal görev gücü kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
ABD Başkanı Trump, yapay zeka için 'Süper Zeka Gücü' adlı federal görev gücü kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yapay zeka çalışmalarını koordine etmek üzere 'Süper Zeka Gücü' adlı federal görev gücü kurulduğunu duyurdu. Görev gücüne Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton başkanlık yapacak; birim, yapay zeka şirketleriyle iletişimi de koordine edecek.

WASHINGTON, 5 Ekim (Xinhua) -- ABD Başkanı Donald Trump, hükümetin yapay zeka alanındaki çalışmalarını koordine etmek üzere yeni bir federal görev gücü kurulduğunu duyurdu.

Trump pazar günü sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Süper Zeka Gücü" adı verilen birimin, ABD'nin yapay zeka alanında küresel liderliğini sürdürmesini sağlamak üzere federal hükümetin çalışmalarını koordine edeceğini söyledi.

Trump, hükümetin tüketiciler, kamu yararına çalışan gruplar, dini kuruluşlar, kritik altyapı sağlayıcıları ve yapay zeka şirketleriyle olan iletişiminin de görev gücü tarafından koordine edileceğini ifade etti.

Açıklamaya göre, Ulusal İstihbarat Direktörü Jay Clayton, görev gücüne başkanlık yapacak.

Trump salı günü önde gelen yapay zeka şirketlerinin yöneticileriyle Beyaz Saray'da bir araya gelmiş; toplantının ardından yapay zeka modellerine yönelik daha sıkı iç kontrol ve değerlendirme öngören gönüllü bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.

Kaynak: Xinhua
Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim

Yasak işe yaradı, inci kefali boy attı! Tam 20 yıllık değişim
Erkek arkadaş kavgası sokağa taştı! Birbirlerine tekme tokat saldırdılar

Yok böyle kavga! Nedeni pes dedirten cinsten
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu

Özge Özpirinçci'ye ölüm tehdidi! Hem savcılığa hem mahkemeye başvurdu
ABD'den İsrail'e kritik takviye! Barak'tan dikkat çeken savaş iddiası

ABD'den ilk hamle geldi! İddia doğru çıkarsa vay dünyanın haline
Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay olay oldu! Arda'yı yalnız bırakmışlar

Maçtan günler sonra ortaya çıkan detay! Tepkiler çığ gibi
Fransa'da kaos büyüyor! 24 okul yakıldı, 5 binden fazla gözaltı var

Ülke alev alev yanıyor! 24 okul küle döndü, binlerce kişi gözaltında
Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı

Ronaldo'suz Portekiz şaha kalktı
'Annem hasta' deyip izin alan işçi tazminatsız kovuldu, mahkeme işvereni haklı buldu! İşte sebebi

Aman dikkat! İş yerinizden izin alırken iki kez düşünün
Kadınların kabusu olan TikTok fenomeni tutuklandı! Dosyasından neler çıktı neler

Kadınların kabusu olan fenomen tutuklandı