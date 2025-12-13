Haberler

Trump'tan Suriye'de ABD'li Askerlere Yapılan Saldırıya İlişkin Açıklama: "Çok Ciddi Bir Misilleme Olacak"

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Palmira'daki IŞİD saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Amerikalı askerleri 'vatansever' olarak nitelendirerek, 'çok ciddi bir misilleme' olacağını duyurdu.

(ANKARA) – ABD Başkanı Donald Trump, Palmira'da bir IŞİD militanı tarafından gerçekleştirilen ve Amerikalı iki asker ile bir tercümanın hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin "Çok ciddi bir misilleme olacak" açıklamasını yaptı.

ABD Başkanı Trump, Suriye'nin Palmira kenti yakınlarında bugün ABD'li askerlere yönelik yapılan terör saldırısına ilişkin açıklama yaptı.

Saldırının Suriye yönetiminin tam kontrol sağlayamadığı "çok tehlikeli bir bölgede" meydana geldiğini belirten Trump, hayatını kaybeden üç ABD vatandaşını "vatanseverler" olarak nitelendirirken, yaralanan üç askerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed el-Şara'nın saldırı karşısında "son derece öfkeli ve rahatsız" olduğunu ifade eden Trump, "Bu, IŞİD'in ABD ve Suriye'ye karşı, Suriye'nin tam olarak kontrol edemediği çok tehlikeli bir bölgesinde gerçekleştirdiği bir saldırıydı" ifadelerini kullandı. Trump, yaşanan can kayıplarının karşılıksız kalmayacağını belirterek, "Çok ciddi bir misilleme olacak" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
