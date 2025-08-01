Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız

Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız
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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in açıklamalarının ardından, uygun bölgelere 2 nükleer denizaltı konuşlandırılması talimatı verdiğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, 2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" dedi.

Donald Trump'tan tüm dünyayı tedirgin eden bir açıklama geldi. ABD Başkanı, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitry Medvedev açıklamaları sonrası atacakları adımı açıkladı.

"NÜKLEER DENİZALTI KONUŞLANDIRACAĞIZ"

ABD Başkanı Donald Trump yaptığı açıklamada "Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan Dmitry Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları doğrultusunda, 2 nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması talimatını verdim" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dimitri Medvedev geçtiğimiz günlerde ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna savaşı için koyduğu 10-12 günlük ültimatoma ve Amerikalı senatörün "masaya oturun" çağrısına sert tepki göstermişti.

Medvedev, "Bize emir veremezsiniz" diyerek, her tehdidin kendilerini doğrudan ABD ile bir savaşa yaklaştırdığı uyarısında bulunmuştu.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıVezir Parmagı:

sarı kafa tiyatro peşinde yine

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Haber Yorumlarıademsakarr:

Bi bitmediniz be arkadaş dünyanın başına belalar ya

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Haber YorumlarıEmir Güler:

iyimiş dişine göre birisini buldunmu bir bakalım ilerleyen günlerde.

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Haber YorumlarıBiz ofluyuz:

3 gün sonra ben putini severim der konu kapanir

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