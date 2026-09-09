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ABD Başkanı Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'in "bir anlaşma yapmak istediğini" belirtti

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "harika" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, Putin'in "anlaşma yapmak istediğini" söyledi.

Abd Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile "harika" bir telefon görüşmesi yaptığını belirterek, Putin'in "anlaşma yapmak istediğini" söyledi.

Abd Başkanı Trump, Washington'dan Texas'a gitmeden önce havalimanında basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin bir soruya, "Harika bir görüşme yaptık. O, bir anlaşma yapmak istiyor, eğer (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy de bir anlaşma yapmak isterse bu çok güzel olur." yanıtını verdi.

İki liderin neden bugüne kadar bir anlaşma yapamadığı konusunda da değerlendirmede bulunan Trump, Putin ile Zelenskiy'nin "birbirinden nefret ettiğini" ifade etti.

Bir barış anlaşması için her iki liderle de görüştüğünü aktaran Abd Başkanı, liderler arasındaki ikili görüşmelere de açık olduğu mesajını verdi.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, dün yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı telefon görüşmesinde Ukrayna krizinin ele alındığını bildirmişti.

Bir saat süren görüşmenin "yapıcı" ve "samimi" olduğunu kaydeden Uşakov, görüşmede Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'in Moskova ve Kiev'deki temaslarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğunu aktarmıştı.

Uşakov, "Amerikan temsilcilerinin ziyaretleri olumlu değerlendirildi. Bu ve diğer kanallar üzerinden çalışmalar sürdürülecek." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA
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