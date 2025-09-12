Haberler

ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Kremlin'in Ukrayna ile barış müzakerelerine 'ara verildiğini' duyurmasının ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e karşı sabrının 'hızla tükendiğini' belirtti. Rusya'ya sert yaptırımlar uygulanabileceğini ima eden ve uzlaşma görmek istediğini vurgulayan Trump, "Çok sert bir şekilde harekete geçmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Kremlin'in Ukrayna ile barış müzakerelerine 'ara verildiğini' duyurmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PUTİN'E KARŞI SABRIM TÜKENİYOR"

Fox News'e konuşan Trump, Putin'in çatışmayı sona erdirmeyi reddetmesinin sabrını zorlayıp zorlamadığı yönündeki soruya "Putin'e karşı sabrım tükenmek üzere ve hızla tükeniyor, ancak tango yapmak için iki kişi gerekir" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

RUSYA'YA YAPTIRIM SİNYALİ

Rusya'ya sert yaptırımlar uygulanabileceğini ima eden ve uzlaşma görmek istediğini vurgulayan Trump, "Çok sert bir şekilde harekete geçmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"PUTİN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNDE ZELENSKİ İSTEMEDİ, ZELENSKİ İSTEDİĞİNDE PUTİN İSTEMEDİ"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşme yapmak için ortak karara varamadıklarının altını çizdi ve "İnanılmaz. Putin görüşmek istediğinde Zelenski istemedi. Zelenski istediğinde Putin istemedi. Şimdi Zelenski istiyor ancak Putin kısmı soru işareti" dedi.

KREMLİN: MÜZAKERELERE ARA VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç buçuk yıldır süren çatışmayı sona erdirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine 'ara verildiğini' açıkladı.

ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Müzakere heyetimiz, çeşitli kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şu an için sürece ara verildiğini söylemek daha doğru olur. Pembe gözlük takıp Ukrayna müzakerelerinden yıldırım hızında sonuçlar bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Güncel
UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi

UEFA'dan tarihi karar: Bir şampiyonluk iki ülkeye verildi
Haberler.com
500

Yorumlar (12)

Haber Yorumlarıpusatalfa:

Hiç bir şey yapamazsın anca kuru sıkı atsan

Yorum Beğen78
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Savaşta .. şans kazabildiği için .. savaş bir kumar sayılır. HİÇLİK kumarı doğru bulmaz. Kumar oynayanlar şans ile kazanmaya alışırlar ancak şans ile kazanmanın tek yolu.. dünya tarafından sevilmektir.

yanıt0
yanıt3
Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Sktr lan...

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHiçlik:

Bu şekil konuşursak.. Bir internet arama motoru şirketi bizi işe almaz. Para yapamayız. Zengin olamayız. Bu tür kelimeleri TEMELLİCE bırakmalıyız.

yanıt0
yanıt1
Haber YorumlarıVezir Parmagı:

asya da Pakistan ve Hindistan birdi sömürgeci İngilizler sömürdükten sonra Pakistan eyaleti çıkardı gittikten sonrada huzur kalmasın diye sonra Pakistan başına Hindu vali aradı müslümanlar ve Hindular ayrı olmasına rağmen başlarındaki Hindu vali bir süre sonra ayrılmış müslümanlari listeleyip tekrar Hindistana katılmak istedi amaç hiçbir zaman barış ve birlik olmamasıydı. orta Doğu'da Osmanlıyı tahttan indirip yerine laik sistem getirtti başına da kendi adamlarını koydu İslam ülkesi laik oldu bir gecede asla birlik ve barış olmasın diye halada yok. batı da Amerika ile birlikte olup Avrupa Devletlerini korkutup Sovyetlere karşı koruma vaadi ile köle edindi buna karşı çıkan nazilerle savaşta asla cephe almadı sadece savaştirdi Naziler güçlenince hep birlikte yok ettiler ve Sovyetlerin dibine kadar Avrupa Birliği sayıp tek kalem oldular Afrika'nın başına da Fransa ve Almanya'yı verip Avrupa'nın gelirini elde etmelerini sağladılar şimdi ise güçlü devletleri zayıflatmak için kışkırtma politikası ile savaştırıyorlar kendileri asla savaşmaz herkesin mermisi bitince uçaklarla savascaklar çünkü

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Tüm 12 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Bin bir emekle toplanıyor

Tanesi 50, kilosu 5 bin lira! Bin bir emekle toplanıyor
Ne yaptın sen En-Nesyri! Bacaklarını gören 'Yok artık' dedi

Ne yaptın sen En-Nesyri! Bacaklarını gören "Yok artık" dedi
Can Holding'in Tekfen'deki hisselerine el konuldu

Can Holding operasyonu bir şirkete daha sıçradı! Hisselere el konuldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.