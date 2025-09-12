ABD Başkanı Trump: Putin'e karşı sabrım tükeniyor, çok sert bir şekilde harekete geçebiliriz

ABD Başkanı Donald Trump, bugün Kremlin'in Ukrayna ile barış müzakerelerine 'ara verildiğini' duyurmasının ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"PUTİN'E KARŞI SABRIM TÜKENİYOR"

Fox News'e konuşan Trump, Putin'in çatışmayı sona erdirmeyi reddetmesinin sabrını zorlayıp zorlamadığı yönündeki soruya "Putin'e karşı sabrım tükenmek üzere ve hızla tükeniyor, ancak tango yapmak için iki kişi gerekir" ifadesini kullandı.

RUSYA'YA YAPTIRIM SİNYALİ

Rusya'ya sert yaptırımlar uygulanabileceğini ima eden ve uzlaşma görmek istediğini vurgulayan Trump, "Çok sert bir şekilde harekete geçmek zorunda kalacağız" ifadelerini kullandı.

"PUTİN GÖRÜŞMEK İSTEDİĞİNDE ZELENSKİ İSTEMEDİ, ZELENSKİ İSTEDİĞİNDE PUTİN İSTEMEDİ"

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşme yapmak için ortak karara varamadıklarının altını çizdi ve "İnanılmaz. Putin görüşmek istediğinde Zelenski istemedi. Zelenski istediğinde Putin istemedi. Şimdi Zelenski istiyor ancak Putin kısmı soru işareti" dedi.

KREMLİN: MÜZAKERELERE ARA VERİLDİ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın üç buçuk yıldır süren çatışmayı sona erdirme çabalarının başarısızlıkla sonuçlanması nedeniyle Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerine 'ara verildiğini' açıkladı.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Müzakere heyetimiz, çeşitli kanallar aracılığıyla iletişim kurma imkanına sahip. Ancak şu an için sürece ara verildiğini söylemek daha doğru olur. Pembe gözlük takıp Ukrayna müzakerelerinden yıldırım hızında sonuçlar bekleyemeyiz" ifadelerini kullandı.