Trump: İran'da İnsani Kriz Derhal Durdurulmalı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın, protesto edenleri "daha önce görülmemiş düzeyde" öldürdüğünü öne sürerek, "Bu korkunç boyutlarda insani bir krizdir ve derhal durdurulmalıdır." dedi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Trump, "başarısız" olarak nitelendirdiği İran'ın, ordusunun büyük kısmına maaş ödemediğini ileri sürdü.

Trump, Tahran yönetiminin "aynı zamanda protestocuları protesto etmedikleri anlarda bile daha önce görülmemiş düzeyde" öldürdüğünü savunarak "Bu korkunç boyutlarda insani bir krizdir ve derhal durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı açıklamada ABD ile İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşta İran'ın "tamamen çökmekte olduğunu" öne sürmüştü.

Kaynak: AA